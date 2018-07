Çelik kasayı delip 7 bin lira çaldılar... Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasında Haberi

-Delinen çelik kasa

( VAN -ÖZEL-HD)- Hırsızlar iş yerinde bulan limonataları içerken, parmak izleri görünmesin diye ortalığa yağ dökmüşler VAN



- Van’da bir şarküteri dükkanına giren hırsızlar; çelik kasayı delerek içinde bulunan 7 bin lirayı alıp kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay, 27 Haziran tarihinde saat 02.00 sıralarında merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteri dükkanında meydana geldi. Sabah saatlerinde şarküteri dükkanına gelen Mustafa Manto, iş yerine hırsızların girdiğini fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen Manto, gördükleri karşısında şaşkına döndü. “10 bin liralık bir hasarımız var” İHA muhabirine konuşan Mustafa Manto, hırsızların olay sırasında çelik kasayı deldiklerini, içeride limonata içtiklerini ve parmak izlerinin kaybolması için de içeriye sıvı yağ döktüklerini belirtti.

Hırsızların çelik kasadan aldıkları 7 bin lira ile iş yerine verdikleri zararın 10 bin liraya mal olduğunu ifade eden Manto, hırsızların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini istedi. Manto, “Gece saat 02.00 sıralarında hırsızlar dükkanımıza girmişler, kapılarımızı kırmışlar. Çelik kasamızı kırmışlar. 10 bin liralık bir hasarımız var. Sabah gelince her yer darmadağındı. Hemen polisi aradım. Olay yerine gelen polis, kamera kayıtları ve parmak izlerine baktı. Daha sonra ifademizi alıp, tutanakları tuttular” dedi.

“İçerde limonata içmişler” Güvenlik kameralarını ortadan kaldıran hırsızların içeride limonata içerek rahat hareket ettiklerini dile getiren Manto, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hırsızlar iş yerinde bulan limonataları içmişler. Daha sonra parmak izleri görünmesin diye ortalığa yağ dökmüşler. Kameralarımızı kırmışlar. Arka taraftan girerek iki kapımızı kırmışlar. Kapılardan biri plastik kapıyken, diğeri demir kapıydı. Kameralardan birinin yönünü değiştirirken, diğerine elleri yetişmediği için aşağı indirip kırmışlar. Çok mağduruz. 10 bin lira kazanmak çok kolay değil. Güvenlik güçlerden bizim mağduriyetimizi bir an önce gidermelerini istiyoruz. Hırsızların yakalanarak adalete teslim edilmelerini istiyoruz.” Olay anı kamerada İş yerinin arkasındaki iki kapıyı kırarak içeri giren hırsızlar, çelik kasaya doğru yöneldiler. 2 hırsız, ellerinde bulunan aletlerle çelik kasanın kapısını kırmaya çalıştı. Bu sırada kayıtta olan güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, iş yerinde bulunan bir kameranın yönünü çevirirken, diğer kamerayı da aşağı indirdi. Polisin hırsızlık olayı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.