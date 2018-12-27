Çelik kasa hırsızlığı zanlıları adliyeye sevk edildi

-5 zanlının adliyeye sevk edilmesi

--arşiv-

-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı

-Önceden iş yerini tespit etmelerinin fotoğrafı



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum'da, bir dinlenme tesisinden içi para dolu çelik kasa çalan 8 şüphelinin, kullandıkları otomobilin plakasını tıraş köpüğüyle kapattığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, 21 Aralık günü saat 06.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinde meydana geldi. Bir dinlenme tesisine, deponun duvarını delerek giren yüzleri maskeli 8 kişi, içerisinde yüklü miktarda para bulunduğu belirtilen çelik kasayı dışarı çıkardı. Şüpheliler, battaniyeye sardıkları çelik kasayı önceden plakasını tıraş köpüğü ile kapattıkları otomobile yükleyip, bölgeden ayrıldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, jandarmaya haber verdi. Jandarma iş yeri ile otomobilin gittiği güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Kent merkezinde yaklaşık 600 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin Palandöken'e gittiğini saptadı. Jandarma otomobilin sahibi İ.Y'yi gözaltına aldı. İ.Y.'nin ifadesi doğrultusunda 25 Aralık günü düzenlenen operasyonla 4 suç ortağı daha gözaltına alındı, kasaya ise ulaşılamadı. Diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yakalanan 5 zanlı jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü tutuklanırken biri serbest kaldı.

