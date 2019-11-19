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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildi - MANİSA Haberi

Çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildi - MANİSA Haberi

- Zanlıların adliyeye sevki Manisa 'da çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildi - Akhisar'da 16 farklı adresten çelik kasa hırsızlığı olayına karışan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Araziye gömülmüş 5 çelik kasa çıkarıldıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Akhisar ilçesinde 16 farklı adresteki çelik kasa hırsızlığı olayının zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde meydana gelen 16 çelik kasa hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 ay süren istihbarat ve teknik takip çalışmasının ardından belirlenen adreslerde 8 noktaya eş zamanlı operasyon yaptı.Operasyonda 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, matkaplar, kaynak makineleri ile tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, çalıntı ev eşyaları, 2 ağaç testeresi ve hilti ile hırsızlıkta kullanıldığı öne sürülen araçlar ele geçirildi.Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 çelik para kasası da çıkarıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Para Kasası Hırsız Irak 

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