Çelik kasa hırsızları yakalandı - TEKİRDAĞ

- Zanlıların Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Getirilişi ve çıkışı - Zanlıların Çerkezköy Adliyesi'ne getirilişi Tekirdağ 'da çelik kasa hırsızlığı - Çerközköy'de çelik kasa hırsızlığına karıştıkları belirlenen 4 kişi İstanbul'da yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde çelik kaza hırsızlığına karıştıkları tespit edilen 4 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerindeki çelik kasa çalındı.İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.İş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti.Yapılan teknik takip sonucu İstanbul'un Sultangazi ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.