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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Çelik kapıları patlatarak evleri soyan hırsızlar kamerada

Çelik kapıları patlatarak evleri soyan hırsızlar kamerada

Hırsızlık anları

Çelik Kapı Ziynet Eşyası Kredi Kartı Elektronik Eşya Polis Ekipleri 

-Otomobile ile kaçmaları
-Şube çıkışı

( İSTANBUL )- Ümraniye ve Maltepe’de çelik kapılarını patlattığı evleri soyan suç makinesi hırsızlar polis tarafından yakalandı İSTANBUL

- Ümraniye ve Maltepe’de kilitli çelik kapıları patlatarak girdikleri 5 evden ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olaylar geçtiğimiz Nisan ayında Ümraniye ve Maltepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçelerde otomobil ile dolaşan 2 şahıs, vatandaşların evden çıkışlarını takip etmeye başladı.
Vatandaşlardan evlerinden çıktığı esnada binalara giren 2 hırsız, kilitli çelik kapıları patlatarak dairelere girdi. Halı bile çalmışlar Hırsızlar dairelerde çok sayıda ve miktarda ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para, kredi kartı, halı ve kol saati çaldı. Hiç ayrım yapmadan evlerde bulduğu her şeyi çalan hırsızlar ardından geldikleri otomobile ile kaçarak kayıplara karıştı. Çaldıkları malzemelerle yakalandılar Şikayetler üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, 5 eve giren hırsızların aynı şahıslar olduğunu belirledi. Çalışmaları sürdüren polis, hırsızların kullandığı aracın plakasından yerlerini tespit etti. Şahısların Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesi üzerindeki bir rezidansa girdiğini gören polis, geçtiğimiz 22 Nisan tarihinde operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler Mahmut A.(20) ve B.Ş.’yi (17) kıskıvrak yakalayan polis, evdeki çalıntı malzemelere de el koydu. Şubedeki işlemleri tamamlanan suç makineleri sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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