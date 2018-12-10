Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çelik kapı dolandırıcılığı iddiası - ELAZIĞ

Çelik kapı dolandırıcılığı iddiası - ELAZIĞ

- Elazığ Adliyesi'nden detay - Zanlıların adliyeye sevk görüntüleri Elazığ 'da, çelik kapı dolandırıcılığı iddiasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, çelik kapı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kayseri'de çelik kapı üretimi yapan bir firmayla sahte evraklar kullanarak 96 çelik kapıyı nakletmek için anlaşan dolandırıcılar, çelik kapıları konuyla alakası olmayan bir nakliyecinin aracıyla Elazığ 'daki bir depoya indirilmek üzere teslim aldı.Bu esnada evrakların sahte olduğunu ve dolandırıldıklarını anlayan firma sahipleri, çelik kapıların kente getirilmekte olduğu Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler söz konusu nakliye aracını kent girişinde durdurarak söz konusu çelik kapıları ele geçirdi.Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, Y.K. ve onunla hareket ettiği belirlenen B.Ü. ve F.G'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve B.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çelik Kapı Adli Kontrol Bild Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı