Celal Sami Tüfekçi: 'Önümüzdeki 10 yıl Türkiye için uzay alanında çok parlak olacak' - SAMSUN
Celal Sami Tüfekçi: "Önümüzdeki 10 yıl Türkiye için uzay alanında çok parlak olacak" - SAMSUN - Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin konuşması7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı - Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi: - "Önümüzdeki 10 yıl Türkiye için uzay alanında çok parlak olacak, tabii ki nitelikli insan kaynağımızı artırdığımız takdirde"SAMSUN (AA) - Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, "Önümüzdeki 10 yıl Türkiye için uzay alanında çok parlak olacak, tabii ki nitelikli insan kaynağımızı artırdığımız takdirde." dedi. Tüfekçi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) katkılarıyla OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı'na katıldı. Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisine yapılacak en iyi yatırımın insan kaynağı yatırımı olduğunu vurguladı."Yatırımlar için devlet para akıtsın, bunu yapalım" denildiğinde bunun yapılamadığını söyleyen Tüfekçi, "İnsan kaynağınız olmadığı zaman paranız olsa da bunu yapamıyorsunuz. En önemli şey parayı insan kaynağına harcamaktır." ifadesini kullandı.Türkiye'nin havacılık ve uzay sistemleri konusunda geliştiğini, son yıllarda atılım yaptıklarını anlatan Tüfekçi, şöyle devam etti:"Uydu yapma ve geliştirme konusunda Fransa ile kendimizi kıyasladık. Fransa'dan aşağı kalır yanımız yok, proje sayısı ve portföy olarak. Bizim de uydu projelerimiz var ama tüm dünyaya uydu pazarlayan ve bunu hızlı şekilde hayata geçiren bir uydu satış firmamız yok. TUSAŞ'ı ona evirmeye çalışıyoruz. ASELSAN ve ROKETSAN'ın desteği ile katma değer üretmek istiyoruz. Hem parasal hem insan kaynağı değerleri oluşturabilmenin tek yönü, projeleri de parayı da koymak gerekiyor. Başkanlık olarak biz bu misyonu yüklenmiş durumdayız." - "Türkiye Uzay Kurumu kurulduğunda daha kolay olacak"Celal Sami Tüfekçi, Türkiye'nin "Göktürk 2" uydusunu "Göktürk 1" uydusundan önce yaptığını aktararak, şunları kaydetti:"Gururla söyledik 'Türklerin yaptığı Göktürk 2 uydusu Göktürk 1'den önce fırlatıldı' diye. Göktürk 1 uydusu, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından yapılıyordu. Neden gecikti? Çünkü çok büyük bir kabiliyet, çok yüksek çözünürlüklü uydunun Türkiye'nin eline geçmesi, kabiliyet envanterine yazılması çok istenilen bir şey değil. Kaldı ki Göktürk 2 uydusu ile biz Irak'taki hareketliliği ve istihbarat harekatlarında çok ciddi katma değer oluşturduk. Önümüzdeki 10 yıl Türkiye için uzay alanında çok parlak olacak. Tabii ki nitelikli insan kaynağımızı artırdığımız taktirde. Çok yakın zamanda Türkiye Uzay Kurumu kurulduğu zaman bu işlerin koordinasyonu daha kolay olacak."OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da Türkiye'nin havacılık ve savunma alanında son yıllarda örnek gösterildiğini vurguladı. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu da dünyadaki hiçbir ülkenin havacılık ve uzay dalındaki gelişmelerini veya altyapısını geliştirmeden refah seviyesine ulaşamadığını anlattı.Konferansta Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral da görsel sunum eşliğinde savunma sanayisinin ekonomik önemi ve gelişimi konusunda bilgi verdi.