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3 Aralık 2016 Cumartesi günü yayınlandı
Celal Kılıçdaroğlu: Recep Tayyip Erdoğan da bir Atatürk'tür

Celal Kılıçdaroğlu: Recep Tayyip Erdoğan da bir Atatürk'tür

HP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hükümete yakın Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programına dün akşam telefonla bağlandı.

Celal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Beyaz Tv Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 


Kılıçdaroğlu canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1989'da hacca gittiğini ileri sürerken dikkat çeken sözler sarf etti.

CHP Genel Başkanı'nın kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk'e benzetti. Kılıçdaroğlu programda, ' Tayyip Erdoğan Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür ' dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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