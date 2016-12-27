Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Celal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Gökçek'e teşekkür

Celal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Gökçek'e teşekkür

Son zamanlarda sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ konusunda uyarı ve eleştrileri ile gündeme gelmeyi başaran Celal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından kendisini takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Celal Kılıçdaroğlu Twitter Melih Gökçek Kemal Kılıçdaroğlu 


' Ankaralılar sizinle gurur duyuyor ' diyen Celal Kılıçdaroğlu, Başkan Gökçek'i takdir ettiğini ifade ederken Gökçek'e Twitter'da kendisini takip ettiği için teşekkür etti.


Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
devamı
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
Ankara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle AçıldıAnkara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle Açıldı
AK Parti İftarda BuluştuAK Parti İftarda Buluştu
Melih Gökçek O Sürprizini AçıkladıMelih Gökçek O Sürprizini Açıkladı
Melih Gökçek'ten Polatlı'da Gövde GösterisiMelih Gökçek'ten Polatlı'da Gövde Gösterisi
Gökçek Bayramda Çocukları UnutmadıGökçek Bayramda Çocukları Unutmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı