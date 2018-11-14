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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Filistin'de (1) - RAMALLAH

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Filistin'de (1) - RAMALLAH



: - Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in karşılanması - Heyetler arası görüşme yapılması - Ortak basın toplantısı yapılması - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki 'nin basın toplantısında konuşmasıÇekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el Maliki ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın Toplantısı Toplantı Allah 

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