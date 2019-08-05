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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu İzle

Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu İzle

Yamaç dalışı yarışından görüntüler

Ölümsüz Yarış Gesi Şampiyon Irak 

-Martin Zvonicek ile röportaj
-Yarışma görüntüleri ve izleyiciler
-Riede Rainhard ile röportaj

- BOHEM

- Çekya’da geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanan Orta Avrupa’nın en büyük yamaç dalışı şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Orta Avrupa’nın en büyük yamaç dalışı şampiyonası, Çekya’nın Orta Bohemya Bölgesi’nde bulunan Pribram şehri yakınındaki bir granit ocağında cumartesi günü tamamlandı. Etkinliği organize eden Martin Zvonicek, “Yüksel atlama, dünya çapında 7 ülkeden 70 dalışçının katılımıyla Avrupa’daki en büyük yamaç dalışı şampiyonası oldu. İzleyiciler 12, 16, 20 ve 25 metre yüksekliklerinden dalış seyredebildiler” dedi.
Yarışmaya Almanya’dan katılan Riede Rainhard, “Dalışımdan çok memnunum. İyi bir şekil aldım ve suya dalışım oldukça iyiydi. Ellerimi aşağıda tutabildim ki burada oldukça önemli bir şey. Umarım bunun gibi ikinci bir dalış daha yapabilirim” ifadelerini kullandı. Dünyanın en iyileri bir araya geldi En iyi 5 yamaç dalışçısından biri olan Michal Navratil gibi dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren 2 günlük etkinlik, bu yıl 20’inci yılında. Etkinlikte, yamaç dalışına ek olarak dalış gösterileri ve çeşitli partiler de düzenlendi.
Yüzlerce kişinin katıldığı şampiyona renkli anlara sahne oldu. Dalışcılar metrelerce yükseklikten kendini sulara bırakırken, hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Katılımcıların unutulmaz anlar yaşadığı şampiyonada, izleyiciler de bu anları ölümsüzleştirdi.
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