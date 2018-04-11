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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çekya’da ‘Erik Dalı’ öğrettiler İzle

Çekya’da ‘Erik Dalı’ öğrettiler İzle

Çekya'daki gösteriden görüntü

Toplantı Koordinat İtalya İngilizce Öğrenciler 

-Öğretmenevindeki program
-Yeniden Erik dalı oynamaları
-Öğretmen ve öğrencilerin konuşmaları

( KARABÜK - ÖZEL) KARABÜK

- Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde İtalya ve Çekya’da bulunan okullarla ortaklaşa olarak “Şarkıların Hikayesi” adlı Erasmus Projesi gerçekleştirildi.
75. yıl Karabük Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde Çekya’nın Plzen şehrinde bulunan Zakladni Skola Martin Luther ve İtalya’nın Napoli şehrinde bulunan Quinto Orazio Flacco okullarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen Şarkıların Hikayesi adlı Erasmus Plus Projesi’nin tanıtım ve yaygınlaştırma toplantısı Karabük Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.
Projeye katılan öğrencilerin ‘Erik Dalı’ gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi. Projeyle ilgili konuşan Okul Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti. 28 ay sürecek projenin ana faaliyetini ülke şarkılarının hikayesinin İngilizce olarak sahnede canlandırılması oluşturuyor. Bunun yanı sıra yöresel danslar, şarkılar veya farklı gösteri ve sunumlar da proje kapsamında yer alıyor. Projenin ilk hareketliliği Çekya’da yapıldı. İkinci hareketlilik ise 7-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek. Projenin finali ise 10-17 Mart 2019 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak. Çekya’da gerçekleştirilen ilk etkinlikte 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi “Asker yolu beklerim” türkünün hikayesini İngilizce olarak sahneledi. “Erik Dalı” gösterisiyle de göz doldurdu. (YE
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