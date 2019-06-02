Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Çekmeköy'de vahşi cinayetin Özbek faili yakalandı İzle

Çekmeköy'de vahşi cinayetin Özbek faili yakalandı İzle

Şahsın emniyetten çıkışı

Akalan Cinayet 

-Olay yeri görüntüleri(Arşiv)

( İSTANBUL )- Küfür yüzünden çıkan tartışmada Özbekistanlı şahsın boğazını kesmişti İSTANBUL

- Çekmeköy'de geçtiğimiz gün küfür yüzünden çıkan tartışmada Özbekistanlı şahsın boğazını keserek öldüren Özbek S.S yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay geçtiğimiz 29 Mayıs günü Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Küfür yüzünden tartışan şahıslardan Özbekistan uyruklu S. S yine Özbek olan O.H.'nin boğazını kesici aletle keserek öldürmüştü. Soruşturmayı derinleştiren Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayın failini Ümraniye'de yaptığı operasyon sonrası yakaladı. Özbekistan uyruklu S.S emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı