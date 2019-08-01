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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çekmeköy'de trafik kazası: 3 yaralı - İSTANBUL Haberi

Çekmeköy'de trafik kazası: 3 yaralı - İSTANBUL Haberi

- Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları - Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ümraniye istikametinde seyir halinde olan İsmail Çiçek idaresindeki 34 JH 6838 plakalı araç Taşdelen Tüneli civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarparak takla attı.Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü İbrahim Çiçek ve araçta bulunan İbrahim Çiçek'le Ozan Gökce yaralandı.Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Trafik kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

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