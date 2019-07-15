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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çekmeköy’de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti İzle

Çekmeköy’de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti İzle

Kaza yeri

Hastane Jandarma Cenaze Sağlık Ekipleri Trol 

-Takla atan araç
-Cenaze

( İSTANBUL )- Kontrolden çıkan araç takla atarak yok kenarındaki çukura düştü İSTANBUL

- Çekmeköy’de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan çukura uçtu. Araç sürücüsü Erkan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Çekmeköy Koçullu mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü Erkan Yaman hakimiyetindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura uçtu. Buraya düşerek takla atan araç ters biçimde devrildi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi ambulansa konarak hastane morguna kaldırıldı.
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