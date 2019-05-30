Çekmeköy’de mobilya fabrikasındaki korkutan yangın kamerada

-Yangın ve müdahale eden itfaiye erleri



( İSTANBUL )- Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı İSTANBUL



- Çekmeköy’de bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadan yoğun dumanın çevreye yayıldığı gözlendi. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikada bulunan mobilya malzemelerinin yanmasıyla çıkan yangın sebebiyle çevreye yoğun duman yükseldi. Yangına tanık olan çevredeki vatandaşlar panik yaşarken durum hemen itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi. Fabrikada çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde fabrikada çıkan yangından ötürü çevreye yoğun duman yayılıyor

