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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Çekmeköy’de halk koşusu ve bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu Haberi

Çekmeköy’de halk koşusu ve bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu Haberi

Yarışlar

Yarış Bisiklet Yarışı Bisiklet 

-Bisikletliler
-Koşucular
-Madalya töreni

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen halk koşusu ve bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Zorlu Çamur parkurunda yarışan koşucular ile bisikletçiler zor anlar yaşadı. Çekmeköy Belediyesi bu yıl Reşadiye Mesire Alanı’nda gerçekleştirdiği halk koşusu ve bisiklet yarışına yüzlerce sporcu katıldı.
11.00’da başlayan yarışmalara katılan her yaştan sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. 6 kilometre koşu 18 kilometre bisiklet yarışında sporcular yağmur ve çamurun olduğu parkurda zor anlar yaşadı. Sporcuların çamura bulanmış halde yarışı bitirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonunda dereceye giren ilk 3 sporcuya kendi alanlarında kupa ve madalya verildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek yarışa katılan herkese teşekkür etti. Bisiklet yarışına katılan Cem Kandemir, “MTB yapıyoruz, yol bisikleti yapıyoruz. Hayatımız bisiklet üzerinde geçiyor. Bugünde sağ olsunlar Çekmeköy Belediyesi uzun bir etap yapmış” dedi.
Parkurun epey zorlu olduğunu belirten Emir Varlı ise , “Parkur zor gibi gözüküyor. Mesafe çok uzun değil ama yorucu, kendime güveniyorum diye bir şey diyemeyeceğim. Çünkü daha iyi yarışçılar var herkese başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

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