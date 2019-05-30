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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çekmeköy'de dehşet dolu cinayet Video

Çekmeköy'de dehşet dolu cinayet Video

Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL ) - Sokak ortasında önce dövdüler sonra boğazından bıçakladılar İSTANBUL

Polis Bild Sağlık Ekipleri Cinayet 


- Çekmeköy'de kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, bir erkek şahsı sokak ortasında önce dövdüler, ardından boğazından bıçaklayarak öldürdüler. Saldırgan şahıslar olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay Çekmeköy Ayazma Mahallesi 107 sokakta 19:00 sıralrıdna meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, sokak ortasında tartıştıkları bir erkek şahsı darp ettiler. Ardından saldırgan şahıslar darp ettikleri şahsı boğazından bıçakladılar. İki saldırgan olay yerinden hızla kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazından bıçaklanan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan saldırgan şahısların yabancı uyruklu olabilecekleri iddia edildi.
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