Çekmeköy’de apartmanda yangın paniği

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( İSTANBUL )- Yangının ortasında kalan çocukları komşular kurtardı İSTANBUL



- Çekmeköy’de bir apartmanın ikinci katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri evdeki 2 çocuğu kurtarırken annede de evden çıkarak yangından kurtuldu. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kurtardı. Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmetçik Caddesinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede iddiaya göre elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle evde iki çocuk ile anne mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar o sırada evde bulunan iki çocuğu kurtarırken anne de kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

