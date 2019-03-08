Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası soruşturması derinleştirildi

Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası soruşturması derinleştirildi

arşiv

( İSTANBUL )- Kazada FETÖ izi olup olmadığı araştırılıyor İSTANBUL

Şehit Helikopter Kaza Kamera Helikopter Kazası Helikopter 


- Çekmeköy’de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Helikopterin düşmesinde bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığına ilişkin çok yönlü araştırma yapılıyor. Çekmeköy’de 11 Şubat tarihinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan’ın koordinesinde eski Askeri Yargıtay Üyesi olan Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Derinleştirilen soruşturma kapsamında, helikopterin düşmesinde bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Helikoptere müdahale olup olmadığı araştırılıyor Düşen helikoptere bakım ve onarımın yapıldığı hangara müdahale olup olmadığının tespiti için kamera görüntülerinin incelendiği, düşen helikoptere herhangi bir müdahale olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Helikopterin bakım faaliyetleri, uçuş raporları ve hangar giriş çıkış kayıtları da dahil çok yönlü incelemelerin yapıldığı bilgisine de ulaşıldı. Öte yandan, Sancaktepe’de 26 Kasım 2018 tarihinde 5 askerin şehit olduğu helikopter kazası soruşturması da sürüyor. (GE-EY-CC-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı