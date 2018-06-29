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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çekirge sürüleri tarım arazilerini işgal etti Haberi

Çekirge sürüleri tarım arazilerini işgal etti Haberi

Çekirgelerden görüntüler

Tarım Hayvancılık Hayvan Irak 

-Çekirgelerin yaylalarda sürü halinde otlara zarar vermesinden görüntüler
-Yaylacı Mehmet Şen ile Röportaj

( MUŞ -HD)- Terör belasından kurtulan yaylacıların yeni korkusu çekirge oldu MUŞ

- Muş'ta hayvancılık İle geçimlerini sağlayan ve yaylalara çıkan besicilerin başı çekirgeler ile belada. Merkeze bağlı Kurtik dağı ve Hasköy ilçesine bağlı Karaağaç Yaylası'nda sürüler halinde gezen çekirgeler, yaylacıları tedirgin ediyor. Hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan hayvan sahipleri, çekirgelerin geçtiği bölgede ot bırakmadığını söylediler. Çekirgelerin hayvanlara ot bırakmadığını ifade eden yaylacı Mehmet Şen, "Çekirgeler artık hayvanlara ot bırakmadılar. Dağı işgal ettiler. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Zaten öteki taraflarda hayvanlar aç kalmış durumda. Çok sayıda çekirge var. Sayıları az değil toprak kadar çok sayıdalar" dedi.
"Çekirge korkusu çiftlik sahibine bin hindi aldırttı" Çekirgelerin ovaya inme ihtimali üzerine bin adet hindi satın alan çiftlik sahibi Haluk Dizdardoğlu'da arazide çekirgelerle mücadele etmek için bin tane hindi aldığını ve hindinin çekirgeye karşı çok etkili olduğunu söyledi.

Hindileri Elazığ ve Diyarbakır’dan aldıklarını hatırlatan Haluk Dizdaroğlu, "Bilindiği gibi çekirge ekili alanlarımızı büyük ölçüde zarar veriyor. Bende çiftçi olarak hindiyi çekirgelerin zarar verdiği arazilere salıyorum ve çekirgeyi yiyen hindiler bize bir avantaj sağlıyor. Çekirgenin arazilerimize verdiği zararı önlüyor" diye konuştu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak bazı bölgelerde büyük ebatta Çekirge tespit ettiklerini söyledi.

Aydın, "Daha çok Muş-Diyarbakır Güney yamaçlarında olduğu gibi Hasköy ilçesinin de dağ tarafında bulunan çekirgeler türleri ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak mücadele ile ilgili gerekli çalışmalarımıza başladık. İlaçlarımızı Bakanlıktan temin etik. Çiftçi ile devlet iş birliği kapsamında yapılan bir mücadeledir. İlacı bizden uygulaması vatandaştan olacak. Ama kurumumuzun teknik personelinin gözetiminde yapılacaktır. Şu ana kadar önemli bir boyuta henüz ulaşmadık Çekirge popülasyonuna ovada hiç rastlamadık. Dağ kesiminde de ekonomik zarar düzeyine henüz ulaşmış değil. Ama buna rağmen tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu Vatandaşlar ise, gerek ekili alanlara gerekse yeşilliğin bulunduğu arazilerde yoğun olarak sürüler halinde görülen çekirgelerin, büyük bir tehlike oluşturduğunu, çekirge mücadelesinin kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ettiler.
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