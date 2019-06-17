‘Çekirge’ operasyonunda 49 gözaltı Haberi



- Bursa’da bin polisle çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonun rakamları ortaya çıktı. Emniyet rakamlarına göre operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay önce başlatılan teknik takip sonucu bu sabah bin polisle çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Bursa merkez ve İnegöl ilçesinde ‘Çekirge’ ismiyle yapılan operasyonun rakamları ortaya çıktı. Emniyet tarafından paylaşılan rakamlara göre operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 250 gram kannobinoid, 519 adet ecstasy tablet, 100 gram metamfetamin, 55 gram esrar, 78 gram esrar tohumu, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 225 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

