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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
'Çekirge' çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

'Çekirge' çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

Polis ve hırsızın çatılarda kovalamacası

Adam Yaralama Uyuşturucu Hırsız Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Sokaklardan ve evlerden detay
-Polis ekipleri yolda giderken detay
-Hırsızın yakalanması

( BURSA -ÖZEL) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı - Bursa polisinden filmleri aratmayan hırsız kovalaması - 36 suç kaydı bulunan "Çekirge" lakaplı hırsızı polis 6 sokak boyunca çatılarda kovaladı BURSA

- Bursa'da 36 suç kaydı bulunan "Çekirge" lakaplı hırsız ile polis ekipleri arasında evlerin çatılarında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu bir tarlaya doğru koşmaya başlayan zanlıyı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Olay, öğle saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve hırsız girdiği ve çatıda saklandığı ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Polisi gören hırsız ise, evlerin çatılarından yaklaşık altı sokak değiştirerek, kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Mahallenin giriş çıkışları polis ekipleri tarafından tutulurken, hırsız ile polis arasında nefes kesen kovalamaca başladı.
Çatıdan çatıya atlayarak kaçan hırsız en son bir evin üzerinden yola atlayarak yakın çevre yolu kenarında bulunan tarlaya doğru koşmaya başladı.
Yunus timleri ve Osmangazi Araştırma Bürosu ekipleri de zanlıyı kovalamaya başladı.
Hırsız yaklaşık 100 metre gittikten sonra havaya açılan ikaz ateşi üzerine durdu. Zanlı, ekipler tarafından yakalanarak kelepçelendi. Zanlının, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, uyuşturucu, adam yaralama gibi 36 ayrı suç kaydı olan N.K. olduğu öğrenildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu'na götürüldü.
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