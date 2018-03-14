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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çekirdek çitlediler, tehlikeye aldırış etmediler

Çekirdek çitlediler, tehlikeye aldırış etmediler

Olay yeri

Polis Bomba Paniği Kamera Fünye Harekete Geç 

-gençlerin çekirdek yemesi ve açıklamaları
-karton kutunun fünye ile patlatılması
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Edirne’de şüpheli karton kutu fünye ile patlatıldı EDİRNE

- Edirne’de, bomba sanılan şüpheli karton kutu boş çıktı. Çevrede bulunan bir grup gencin rahat tavırları ve çekirdek yiyerek olayı izlemesi şaşkınlık oluşturdu. Edirne Merkez’de Atatürk Anıtı’nın bulunduğu meydanda bomba paniği yaşandı. Anıt önünde bulunan şüpheli bir karton, vatandaşların ihbarı üzerine bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kartonun içi boş çıkarken, çevrede bulunan bir grup gencin çekirdek yiyerek olayı izlemesi şaşkınlık oluşturdu. Çekirdek çitleyerek izlediler Polis ekipleri, Atatürk Anıtı çevresine güvenlik şeride çekerek, yayaların bölgeden geçmemesi için tedbir aldı. Bu sırada olay yerinde bulunan meraklı vatandaşlar ellerindeki kameralı cep telefonlarıyla görüntü çekmeye başladı.
Bir grup gencin rahat tavırları ve çekirdek yiyerek olayı izlemesi ise adeta ‘pes’ dedirtti. Karton kutu boş çıktı Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Anıt önünde bulunan şüpheli karton kutu, özel kıyafetli bomba imha uzman polis tarafından fünyeyle ile patlatıldı. Şüpheli karton kutunun içi boş çıktı.
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