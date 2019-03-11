Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çekim esnasında bayrağı yere düşüren öğrenciden duygulandıran hareket

Çekim esnasında bayrağı yere düşüren öğrenciden duygulandıran hareket

-Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması

Sosyal Medya İstiklal Marşı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

--Bayrağın kaza ile yere düşmesi
--Öğrenci Batuhan Karaosmaoğlu'nun bayrağı yerden alıp üçkez öpüp alnına koyması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı kapsamında Gazi Emet ilkokulu tarafından yapılan çekimlerde bir öğrencinin yere düşürdüğü bayrağı alıp 3 kez öpüp alnına götürmesi herkesi duygulandırdı. Gazi Emet ilkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde Emet ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Cevizdere Şehitliğinde öğrenciler İstiklal marşını okurken, elinde tuttuğu bayrağı düşüren Gazi Emet İlkokulu öğrencisi Batuhan Karaosmanoğlu’nun , bayrağı yerden aldıktan sonra 3 defa öperek alnına koyması herkesi duygulandırdı. Öğrencinin mahçubiyeti ve bayrağa karşı Şehitlikte gösterdiği hürmet ve saygı içeren videonun paylaşılması ile sosyal medyada da ilgi gördü (YD-EFE)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı