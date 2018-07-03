Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Çekiçli hırsızlar güvenlik kamerasında Haberi

Çekiçli hırsızlar güvenlik kamerasında Haberi

İş yeri güvenlik kamera görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Sigara Harekete Geç Hırsız 

-Hırsızlar emniyetten çıkarılırken

( KIRIKKALE )- Hırsızlar önce 2 otomobili çaldı, sonra büfeyi soydu KIRIKKALE

- Kırıkkale’de hırsızlar önce 2 otomobili çaldı, daha sonra keserle camını kırdıkları büfeyi soydu. İş yerinin güvenlik kameralarına takılan hırsızlar, polisten kaçamadı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Tepebaşı Mahallesi'ndeki K.Y., Ç.İ. ve C.G. gece yarısı önce bir otomobilin teybini, daha sonra iki otomobili çaldı. Zanlılar daha sonra Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki bir büfeden 190 paket sigara çaldı. Keser ile büfenin camlarını kırıp içeri giren kar maskeli C.G.'nin görüntülerini ise güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
Büfenin soyulduğunu gören iş yeri sahibi polisi aradı. Bunun üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hırsızları bulmak için harekete geçti. Kısa sürede yakayı ele veren hırsızlar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 3 zanlı, Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. (HA-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı