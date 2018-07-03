Çekiçli hırsızlar güvenlik kamerasında

-Hırsızlar emniyetten çıkarılırken



( KIRIKKALE )- Hırsızlar önce 2 otomobili çaldı, sonra büfeyi soydu KIRIKKALE



- Kırıkkale’de hırsızlar önce 2 otomobili çaldı, daha sonra keserle camını kırdıkları büfeyi soydu. İş yerinin güvenlik kameralarına takılan hırsızlar, polisten kaçamadı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Tepebaşı Mahallesi'ndeki K.Y., Ç.İ. ve C.G. gece yarısı önce bir otomobilin teybini, daha sonra iki otomobili çaldı. Zanlılar daha sonra Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki bir büfeden 190 paket sigara çaldı. Keser ile büfenin camlarını kırıp içeri giren kar maskeli C.G.'nin görüntülerini ise güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Büfenin soyulduğunu gören iş yeri sahibi polisi aradı. Bunun üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hırsızları bulmak için harekete geçti. Kısa sürede yakayı ele veren hırsızlar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 3 zanlı, Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. (HA-SLH-

