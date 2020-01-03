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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Çekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapis

Çekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapis

kadir Işık'ın annesi ve yakınları

Müebbet Hapis Adliye Binası Yaralama Suçu Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-adliye dışı kalabalık detay
-adliye binası dış detaylar
-avukat kadir bastırmacı açıklama
--ARŞİV-

( KAHRAMANMARAŞ )- Tutuklu sanık Kadir Işık ise, “Kızımın yakında düğünü var tahliyemi talep ediyorum” dedi- Mahkeme sonrası cinayet zanlısının yakınları alınan karara tepki gösterdi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kızını taciz ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren baba Kadir Işık, 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş'ta kızını tehdit ve taciz ettiğini öne sürdüğü şahsı çekiçle öldüren babanın yargılanmasına Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kadir Işık (48), bugün görülen 6’ıncı duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulundu. Tutuklu sanığın aile üyelerinin de izlediği duruşmaya Tamer Çetin'in avukatı katıldı.
Çetin ailesinin avukatı Gürkan Özdemir, Kadir Işık'ın Tamer Çetin'i plan yaparak öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, sanığa hapis cezasının verilmesini talep etti. Tutuklu sanık Kadir Işık ise, kendisini şöyle savundu, “Ben maktulü öldürme niyetim olsa tehdit etmezdim, direkt yapardım ben yemin ederek söylüyorum maktulü öldürme niyetinde değildim. Verilecek ceza üst mahkemelere gidip gelene kadar kızımın yakında düğünü var tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Mahkemece davayı karara bağlamasının ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Av. Kadir Bastırmacı, “2018 Mayıs ayından buyana başlayan acılı ve zor durumda olan bir babanın dramının sonuçlandığı gün. Ancak beklediğimi şekilde sonuçlanmadı, tutukluluk halinin devamına ve neticesinde 12 yıl 1 ay ceza almış oldu. Bizim beklentimiz aslında davanın öldürmeden değil de, yaralama suçundan sonuçlanması yönündeydi. Savunmalarımızda hep bu yöndeydi ve müvekkilimiz de bu yönde savunmada bulundu. Tanık beyanlarına değinildi ve bugün mütalaa verildi savcılık tarafından. Verilen mütalaada bizim savunmalarımızı doğrular nitelikte, hedefin aslında yaralama iken neticenin ölüme sebebiyet vermesi gereken cezadan mütalaa oluşturuldu. Yaklaşık bir yıl boyunca ailesini korumak adına bütün hukuki yollara girmiş ancak netice alamamış bir babadan bahsediyoruz. 2020 yılında daha yeni çıkarılan ‘kadına karşı bir genelge’ yayımlandı. Bu genelgenin üzerinden 24 saat geçmemişken mahkemenin sanki ‘kadına yönelik şiddetin önünü açarcasına, yani size ve ailenize karşı saldıran insanlara siz müdahale etmeyin, hukuka da başvurun hukukta müdahalesini yapmazsa siz gerekeni yaparsanız biz de sizi cezalandırırız’ anlamına gelecek bir cezayla karşı karşıya kaldık. Bu hukuk mantığını ve vicdanları derinden yaralamıştır. Bundan sonraki hukuki sürecimizin takipçisi olacağız” dedi.
Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hapis cezasına çarptırılan Kadir Işık’ın annesi Hatice Işık ile eşi Nazile Işık alınan kararı gözyaşlarıyla karşıladı. Olay, 5 Haziran 2018 günü İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında meydana gelmişti. Kadir Işık, kızı Zehra Işık'ı (24) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin'e tabancayla ateş etti. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Işık, yaralı halde yere düşen Çetin'e çekiç ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Tamer Çetin hayatını kaybederken, Kadir Işık tutuklandı. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kadir Işık, bugün görülen 6’ıncı duruşmada 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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