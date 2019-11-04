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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çekiçli banka soyguncusu adliyeye sevk edildi

Çekiçli banka soyguncusu adliyeye sevk edildi

Zanlının adli tıptan çıkartılması

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Soygun Girişimi Özel Güvenlik Görevlisi Banka Soyguncusu 

-Polis arasında yürütülmesi
-Basın mensuplarının sorularını yanıtlaması
-Polis aracına konması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da çekiçli, bıçaklı zanlı, aileiyle tartıştığını, sarhoş olduğunu ne yaptığını hatırlamadığını çok pişman olduğunu söyledi ADANA

- Adana'da çekiçle bankanın camını kırıp soygun girişiminde bulunan bıçaklı zanlı adliyeye sevk edildi. Ailesiyle tartıştığını, sarhoş olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını, çok pişman olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde meydana gelen olayda, hırsızlıktan kaydı bulunduğu ileri sürülen Osman B. (23) gündüz vakti dün bir özel bankanın şubesine gelerek yanında getirdiği çekiçle camı kırmaya başladı.
Bir taraftan da elindeki bıçakla yanından geçen vatandaşları, kendisine karışmaması için tehdit etti. Osman B. bir süre bankanın camına çekiçle vurarak kırdı. Bu sırada olay yeri yakınında oturan bankanın özel güvenlik görevlisi durumdan haberdar edilince bankaya geldi. Osman B.'yi önce ikna etmeye çalışan özel güvenlik görevlisi zanlı ikna olmayınca onu etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Özel güvenlik görevlisi elinde bıçak ve çekiç olan şahsın üzerine atladı. Bir süre zanlı ile boğuşan özel güvenlik görevlisi vatandaşların da yardımıyla soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncunun elindeki bıçak ve çekiç alındıktan sonra durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürülürken, "Dün çok sarhoştum ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bankayı soymak istesem gündüz gitmezdim. Ailemle tartıştığım için elimde bıçak ve çekiç vardı. Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.
Zanlı daha sonra adliyeye götürüldü. (FKE-
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