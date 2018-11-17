Çekicilerden ‘FSM Köprüsünü kullanamıyoruz’ eylemi

-Çekici sürücülerinden açıklama

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Çekiciler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanamadıkları gerekçesiyle TEM’de eylem yaptı. Mobil EDS'den yazılan cezaların kendilerine geç gönderildiği iddia eden sürücüler, “Biz özel amaçlı kurtarıcıyız. Üçüncü köprüye zorunlu tutuyorlar bizi. Üçüncüden köprüden gitmek istemiyoruz, çünkü bize maddi manevi anlamda zararlı” dedi.

Çekiciler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanamadıkları ve mobil EDS tarafından yazılan cezaların kendilerine geç gönderildiği gerekçesiyle TEM’de eylem yaptı. Kavacık istikameti bekleme alanından kalkış yapan yaklaşık 50 çekici araç, Kavacık Kavşağı’na kadar konvoy halinde ilerleyip korna çalarak durumu protesto etti. “Üçüncü köprü bize maddi manevi anlamda zararlı” Bekleme alanında basın açıklaması yapan çekici sürücülerinden Adem Dereyurt, “Bizim buradaki toplanma amacımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçemememiz. Biz özel amaçlı kurtarıcıyız. Vatandaşa hizmet veriyoruz. Üçüncü köprüye zorunlu tutuyorlar bizi. Üçüncü köprüden gitmek istemiyoruz. Çünkü bize maddi manevi anlamda zararlı. Feribotla geçiyoruz, buradan da cezalar geliyor mobil EDS’den. Bütün arkadaş bu konudan mustarip durumda. Mağduruz ve şikayetçiyiz. Yetkililerin bizim sesimizi duymasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çünkü vatandaş yolda kalıyor diyelim ki alıyoruz ama ikinci köprüden gidemiyoruz. Köprüden gidemediğimiz için feribota yöneliyoruz. Mobil EDS bizi çekiyor ve bize ceza gönderiyor. Biz bundan habersiziz” dedi.

“15 bin lira cezalar var, muayeneye giremiyor araçlar” Bir çekici araç sürücüsü ise, “Arkadaşlarımızın cezaları var. Cezaları olduğu için de muayeneye girmiyor araçlar. Şu anda çalışan çekicilerin yarısından çoğunun muayenesi yok. Yani gelen cezalardan dolayı araçlarını muayene götüremiyorlar. 12- 15 bin lira cezalar var. Köprü geçişi yasaklarından gelen cezalar. Daha önceden haber verilmiyor bize. 2017 yılının cezaları daha yeni geliyor. Cezalar erken gelmedi. Evrak gönderilmiyor bize. Çekici arkadaşlar da mağdur” ifadelerini kullandı.

