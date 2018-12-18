Çekici skandalı ile ilgili soruşturma başlatıldı İzle



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane'de cadde üzerinde park halindeki otomobilin içerisinde çocuk varken çekilmesiyle ilgili görevli personel hakkında idari soruşturma başlattı. Kağıthane'de geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda sürücü Gülbeyaz Avnamak, uyuyan 3 yaşındaki oğlunu park ettiği araçta bırakarak, 9 yaşındaki oğlunu kursa bırakmış, bu sırada araç içerisindeki çocuklar bilikte çekilmişti. İlçede benzer olayların daha önce de yaşandığının ortaya çıkması üzerine hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çekicide görevli personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.



