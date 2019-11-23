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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

çekiciden görüntü

Lyon 

-lüks araçtan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı. Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına hatalı olarak park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı'na ait bir çekici aracı kaldırmak isterken yan yattı. Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı. Trafik çekicileri geçtiğimiz günlerde de bir arabayı üzerinden düşürerek takla atmasına sebep olmuştu.
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