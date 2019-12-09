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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çekici ile otomobil hırsızlığı kamerada İzle

Çekici ile otomobil hırsızlığı kamerada İzle

aracın çekici ile çalınması

Polis Çalıntı Araç Akalan Kamera Hırsız 

-şahısların adliyeye çıkarılması
-Çalınan aracın çekici üstündeki fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Polis yaptığı operasyonla 5 kişilik şebekeyi çökertti GAZİANTEP

- Gaziantep'te çekici ile otomobil çalan 5 kişi, polis operasyonu ile yakalandı. Şahısların araçları çekiciye yükleme anları ise kameralara yansıdı. Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalıntı araç ve motosikletlerin bulunması ve olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ilginç bir hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda 5 şahsın kentin çeşitli noktalarında belirledikleri araçları çekici ile çaldıkları tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan o anlarda şahısların bir aracı çekiciye yükledikleri görüldü.
Çekici marifetiyle çaldıkları araçları götüren şahısların araçları parçalayıp hurdacılara sattıkları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından ilginç hırsızlık olayının 5 şüphelisi çekici üzerinde yeni çalındığı tahmin edilen bir başka bir araçla birlikte yakalandı.
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