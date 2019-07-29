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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çekici gecikince yolu kapatan arızalı aracı elleriyle taşıdılar İzle

Çekici gecikince yolu kapatan arızalı aracı elleriyle taşıdılar İzle

yolda kalan araç, çekici gecikince elle tutularak, kenara taşınırken gör. var

Turizm Sezonu A Haber İlginç Görüntü 

- trafiğin açılmasının ardından olayın meydana geldiği yerden detay gör. var.

( AYDIN )- Kuşadası’nda tıkanan yolu açmak için el yordamıyla ilginç çözüm bulundu AYDIN

- Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bir aracın arızası yapması sonucu yarım saat süreyle ana arterde trafik tıkandı. Yolun trafiğe kapanmasıyla haber verilen çekicinin gecikmesi üzerine kuyrukta bekleyen diğer araç şoförleri tarafından ilginç bir çözüm bulunarak, el yordamıyla arızalı araç yoldan kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın en işlek ana arterleri arasında yer alan Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan 20 GB 713 plakalı bir araç yol ortasında aniden arıza yaparak, durdu. Sürücüsünün çabasına rağmen tekrar çalışmayan söz konusu otomobilin arızalanmasıyla turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde Kuşadası’nın en işlek caddesinde trafik yarım saat süreyle tıkandı ve adeta felç oldu. Haber verilmesine rağmen çekicinin gecikmesi üzerine tıkanan yolun açılması için trafikte sıkışan diğer araç sürücüleri elleriyle yolda kalan aracı kaldırıp, kenara çekerek trafiği açtı. Kuyrukta bekleyen sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla arızalı aracın çekici yerine insan gücü ile kaldırılması diğer vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
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