Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı İzle

-Mahsur kalan vatandaşlardan birine ulaşılması -Ekiplerin vatandaşla sohbet etmesi
( MERSİN ) MERSİN
- Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'ne iniş yapan ve burada mahsur kalan 3 kişi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi ile jandarma, bölgeye kısa sürede vardı. Bölgede arama, tarama çalışması yapan ekipler, zorlu bir arazide 3 kişiye sağ salim ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde müdahale de bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen vatandaşlar, evlerine bırakıldı. (KRY-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım