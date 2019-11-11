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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

AKUT ekipleriyle mahsur kalan vatandaşlardan görüntü

Jandarma Harekete Geç Yardım Talebi Şili Irak 

-Mahsur kalan vatandaşlardan birine ulaşılması
-Ekiplerin vatandaşla sohbet etmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'ne iniş yapan ve burada mahsur kalan 3 kişi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi ile jandarma, bölgeye kısa sürede vardı. Bölgede arama, tarama çalışması yapan ekipler, zorlu bir arazide 3 kişiye sağ salim ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde müdahale de bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen vatandaşlar, evlerine bırakıldı. (KRY-
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