Ceenbekov: 'Özbekistan ile kardeşlik ilişkilerimize değer veriyoruz' - BİŞKEK
Ceenbekov: "Özbekistan ile kardeşlik ilişkilerimize değer veriyoruz" - BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Özbekistan Meclis Başkanı İsmailov'un görüşmesinden detaylar - Özbekistan Meclis Başkanı İsmailov ile Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'un görüşmesinden detaylar - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Meclis Başkanı Nurdincan İsmailov'u kabul etti - Cumhurbaşkanı Ceenbekov: - "Özbekistan ile kardeşlik ilişkilerimize değer veriyoruz. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in siyasi irade ve pratik adımları sayesinde Kırgız - Özbek iş birliği yeni ve daha yüksek bir seviyeye ulaştı"BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, komşu ülke Özbekistan ile kardeşlik ilişkilerine değer verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkent Bişkek'e resmi ziyaret için gelen Özbekistan Meclis Başkanı Nurdincan İsmailov'u kabul etti.Kabulde konuşan Ceenbekov, iki ülke ilişkilerinde son dönemde yaşanan yakın temasın önemine dikkati çekerek, "Özbekistan ile kardeşlik ilişkilerimize değer veriyoruz. Kırgız - Özbek ilişkileri ve iyi komşuluk ilişkileri dinamik olarak gelişmeye devam ediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in siyasi irade ve pratik adımları sayesinde Kırgız - Özbek iş birliği yeni ve daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Özbekistan'a resmi ziyaretimde ikili ilişkilerdeki bütün meseleler çözüldü." dedi. Ceenbekov, iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin günden güne güçlendiğini vurguladı.Özbekistan Meclis Başkanı İsmailov da kendisine gösterilen sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugün 60. yaş gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u tebrik etti.Meclis binasında, Özbek mevkidaşı ile bir araya gelen Kırgızistan Meclis Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Dastanbek Cumabekov, İsmailov'u 20 - 21 Kasım'da İzmir'de yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Toplantısı'na davet etti.