Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Çeçenistan lider 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lider 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

kadirov ve çocuğun buluşması

Rekor Kamera Rekor Denemesi 

-arabanın taktimi

( MOSKOVA ) - MOSKOVA

- Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov , 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken 5 yaşındaki Rahim Kuraev’a araba hediye etti. Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çekti. Rekor denemesi kameraya kaydedildi. Fakat yetkililerin huzurunda bu rekor denemesi gerçekleşmediği için deneme geçersiz sayıldı. Bunun üzerine çocuğun yeni rekor için önümüzdeki günlerde yetkililer huzurunda rekor denemesi yapmasına karar verildi.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ise küçük çocuğa tüm dünyanın ilgisini çeken başarısı için Mercedes marka araba hediye etti. “Bu hediye için 5 bin şınav çekerim” Kurayev'le bir araya gelen Kadirov, "Arabayı baban kullansın. Sen beyaz bir Mercedes'te gezmeyi hak ediyorsun" dedi.
Küçük çocuk ise bu hediye karşılığında gerekirse 5 bin şınav çekebileceğini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı