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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Çeçen Çocuk Guiness Rekorlar Kitabı'na Girmeyi Başardı - 3 Bin 202 Şınav Çekti

- Çeçen Çocuk Guiness Rekorlar Kitabı'na Girmeyi Başardı - 3 Bin 202 Şınav Çekti

Kuriyev’in rekor denemesi

Canlı Yayın Rekor Kamera Urus Rekor Denemesi 

-Programdan detaylar
-Kadirov ile Kuriyev’den detaylar

( MOSKOVA ) - Çeçen çocuk Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı- 3 bin 202 şınav çekti MOSKOVA

- Daha önce 4 bin 105 şınav çekerek rekor kıran ama resmi kayıt alınmadığı için rekoru geçersiz sayılan 5 yaşındaki Çeçenistanlı Rahim Kuriyev, 3 bin 202 şınav çekerek Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Geçtiğimiz ay babasının kamera kurarak rekor denemesi yapan ve 4 bin 105 şınav çekerek bu rekoru elde eden kişi unvanı alan 5 yaşındaki Rahim Kuriyev’in rekor için görüntülerle yetkililere başvurusundan sonra rekor yetkililer tarafından yerinde tespit edilemediği için reddedilmişti. Buna rağmen tüm dünyanın ilgisini üstüne çekmeyi başaran Rahim Kuriyev, aynı zamanda Çeçenistan’ın da en popüler kişilerinden biri haline gelmişti. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Çeçenistan’ı dünyaya tanıttığı için rekortmen çocuğa son model bir araba hediye etmişti. Bu kez resmen rekor kırdı Rekoru kabul edilmeyen Rahim Kuriyev’in babası, prosedüre uygun olarak yeni bir başvuru yaptı. Başvuru kabul edildikten sonra Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’un da katılımıyla özel bir organizasyon gerçekleştirildi.
Televizyonlardan canlı yayınlanan organizasyonda 5 yaşındaki Kuriyev, yetkililerin huzurunda 2 buçuk saatte 3 bin 202 şınav çekerek Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Kuriyev’in resmi başarısı Rusya’da ve Çeçenistan’da büyük sevince yol açtı.
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