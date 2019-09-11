Cebinde patlayan cep telefonu bacağını parçaladı İzle

-Hastanede yatan yaralının görüntüsü

-Bacaktan görüntü

-Hasta ile röp



( ADIYAMAN )- Cebinde bomba gibi patlayan cep telefonu hastanelik etti ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde cebinde bulunan cep telefonu patlayan şahsın bacağı parçalandı. Olay, Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyünde meydana geldi. Akşamdan telefonunu şarja takan ve sabah işe giderken telefonu şarjdan çıkartan Hasan Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefon patladı. Bataryanın neden olduğu sanılan patlamada Hasan Öner’in sağ bacağı zarar gördü. Bacağında parçalanma ve yanma meydana gelen Öner’in pantolonu delindi. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Sincik Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Hasan Öner, “Gece telefonumu şarja koymuştum. Sabah kalkıp işe giderken cep telefonunu şarjdan çıkartarak cebime koydum. Dışarı çıktığım esnada büyük bir görüntüyle telefonum patladı. Patlamanın etkisiyle bacağımda yanıklar oluştu” dedi.

Öner, daha öncede televizyonda buna benzer bir olayı duyduğunu belirterek vatandaşlara da tavsiyede bulundu. Öner, “Vatandaşlara tavsiyem cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar. Birde şişmiş bataryaları kullanmasınlar” şeklinde konuştu.

Öner’in tedavisinin tamamlanmasının ardından tabucu edildiği öğrenildi.

