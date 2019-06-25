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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Cebelitarık’ta rafineri patladı, zehirli duman tehlikesi korkuttu

- Cebelitarık’ta rafineri patladı, zehirli duman tehlikesi korkuttu

yangının görüntüleri

( MADRİD ) MADRİD

Polis Kimya İspanya Petrol Rafinerisi Petrol 


- İspanya’nın güneyinde bulunan Cebelitarık bölgesinde bir rafinerinin patladığı ve patlama sonucu zehirli olduğu iddia edilen dumanların yayıldığı açıklandı. İspanya’nın güneyinde bulunan Cebelitarık bölgesinin yakınlarında bulunan bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama yaşandı. Yangının, Cadiz şehrinde bulunan Indorama şirketi tarafından işletilen bir kimyasal tesiste başladığı bildirildi.
Yangın sonucunda oluşan dumanların zehirli olabileceği vatandaşlar arasında korkuya yol açarken yerel polis tarafından yapılan açıklamada Cebelitarık’taki yetkililerin yangının bölgeye verebileceği olası zararların değerlendirdiği paylaşıldı. Belediye meclisi ise, yangının oluşturduğu duman bulutlarının iddia edildiğinin aksine toksik atık bulundurmadığı açıklamasını yaptı. Buna rağmen toksik dumanların oluşma ihtimaline karşın tesisin 50 kilometre yarıçapındaki evlerin boşaltılması emredildi.
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