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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cebeci: 'Darülaceze bereketli bir şekilde yürüyor' - DÜZCE

Cebeci: 'Darülaceze bereketli bir şekilde yürüyor' - DÜZCE

Cebeci: "Darülaceze bereketli bir şekilde yürüyor" - DÜZCE - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin konuşmaları"Darülaceze bereketli bir şekilde yürüyor" - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci: - "İstanbul'da 40 binin üzerinde insan evlerinde bakılıyor, devlet destek veriyor. Ayda 60 milyon lira para harcanıyor. Bizim kurumun da yılda 40 milyon gideri var, bu parayı devletten de kalanlardan da almıyoruz. Darülaceze bereketli bir şekilde yürüyor"DÜZCE (AA) - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "İstanbul'da 40 binin üzerinde insan evlerinde bakılıyor, devlet destek veriyor. Ayda 60 milyon lira para harcanıyor. Bizim kurumun da yılda 40 milyon gideri var, bu parayı devletten de kalanlardan da almıyoruz. Darülaceze bereketli bir şekilde yürüyor." dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret eden Cebeci, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dursun Ay’ı ziyaret etmek ve belediyenin ürettiği taşları incelemek üzere kente geldiğini ifade etti.
Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arnavutköy - Yassıörende’ki alanda, dünyada bir numara olacak olan projenin temelini atacağını vurgulayan Cebeci, "Proje şu an ruhsat aşamasında. Darülaceze’nin kendi alanında yapacağı bin kişilik yurt projesinde de zemin etüdü yapılıyor. Her ikisi de gerçekleşecek. Malum, bu ülkede bu anlayış, bu iktidar devam ettiği müddetçe temel atma tarihinin yanında bitiş tarihi de verilir. Bu projeler iki senede hayata geçer inşallah." diye konuştu.
Darülaceze'de şu an 510 kişinin kaldığını ve 430 da çalışanın olduğunu aktaran Cebeci, şunları kaydetti:"Yerimiz de var. Geçmişte bu tip insanları bir yerlere yerleştirebilmek için araya adam koyup torpil yaparlardı. Gazetelerde ağlayan insanlar manşet olurdu. Şimdi gazeteler her gün bizim kuruma geliyor, asparagas haber arıyorlar ama iş çıkmıyor onlara. Mağdur ve mazlum varsa, açıkta kalan varsa getirin diyorum her zaman. Bizim yerimiz var. Hamdolsun, çocuklar, yaşlılar, engellilerde açıkta kalan, mağdur olan kimse yok."Darülaceze'nin Türkiye çalışmalarına değinen Cebeci, "İstanbul’da 40 binin üzerinde insan evlerinde bakılıyor, devlet destek veriyor. Ayda 60 milyon lira para harcanıyor. Bizim kurumun da yılda 40 milyon gideri var, bu parayı devletten de kalanlardan da almıyoruz. Darülaceze bereketli bir şekilde yürüyor." ifadesini kullandı.

Mazlum Lyon Muhabir Allah Şili 

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