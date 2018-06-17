Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü Haberi

-Şehitlikten görüntüler



( ANKARA -HD) ANKARA



- Şehitliklerde, Babalar Günü dolayısıyla duygusal anlar yaşandı. Şehit yakınları tarafından şehit kabirleri ziyaret edildi. Şehit aileleri her zaman olduğu gibi Babalar Günü'nde de şehit kabirlerini ziyaret etti. Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelerek ziyarette bulunan şehit aileleri şehitleri kabirleri başında ziyaret etti. Şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, '' Sözlerin bittiği yer. Özel günlerde burada bekliyoruz. O gelmiyor biz geliyoruz. Anneler gününde, babalar gününde, kandillerde arıyordu. Telefonlarımız çalmaz oldu. Onlara uzanan eller kırılsın. Yuvalarını dağıtanların yuvaları olmasın'' ifadelerini kullandı. Baba Muhterem Çakır da, ''Bundan sonra her güzel günlerde iç açıcı bir günümüz olmuyor. Sabah erkenden geliyoruz. Oğlumuzla bayramlaşıyoruz, onun güzel günlerini kutluyoruz, akşam dönüyoruz. Bir de torunumuz var. torunumuzla, gelinimizle ilgileniyoruz derken ömür böyle yuvarlanıp gidiyoruz'' dedi.

Şehit Zafer Arslan'ın babası Lütfü Arslan ise, ''Aynı hüzün devam ediyor. O gelemediği için ben oğluma geldim. Öyle kendimizi tatmin ediyoruz. 1995'te şehit oldu. Ondan beri de sanki bugün olmuş gibi acısı var. Fakat gururu da ayrı şehit olduğu için, devlete, millete mal olduğu için. Ama evlat acısı ayrı bir olay'' diye konuştu.



