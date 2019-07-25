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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cebe indirimi 'BİP'leyecekler

Cebe indirimi 'BİP'leyecekler

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Hastane A Haber Market Bankacılık Cep Telefonu 

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( BURSA ) Cebe indirimi "BİP"leyecekler- Özhan marketler zinciri, "BİP" ile müşterilerini kampanya ve indirimlerden cep telefonu mesajıyla anında haberdar edecek BURSA

- Bursa’nın ünlü market zincirlerinden olan Özhan Market, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile ortak bir çalışmaya imza attı. Özhan müşterileri, artık ücretsiz yerli iletişim platformu BİP üzerinden kampanyalardan anında haberdar olacak. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, ücretsiz yerli iletişim ve yaşam platformu BİP kullanıcıların hayatını kolaylaştıran özelliklerine bir yenisini ekledi. Bursa’nın birçok noktasında yer alan Özhan marketler zinciri de BİP’te yerini aldı. Sunduğu özellikleriyle mesajlaşma ve iletişim platformunun çok daha ötesinde bir hizmet vaat eden BİP’in ‘Keşfet’ kanalları içerisinde, resmi kurum ve belediye hizmetlerinden hastane randevularına, bankacılık işlemlerinden AVM’lerin etkinliklerine, faks gönderme ve uçuşlarda check-in işlemlerine kadar pek çok servis bulunuyor. İndirimleri takip edebilecek, en yakın mağazayı bulacaklar Özhan, BİP kanalı ile Türkiye’de bir ilke imza atacak. Bu kanal sayesinde müşteriler kampanyalardan haberdar olacak, Özhan Kart’larının bilgilerini görüntüleyebilecek, puanlarını takip edebilecek, kendilerine en yakın mağazayı bulacak ve müşteri hizmetlerine erişebilecekler. Ayrıca, kanal üzerinden duyurulacak olan özel indirimleri takip edip yararlanabilecekler. Dijital iş ortakları ve BİP ticari pazarlama yöneticisi Fulden Altuner iş birliği hakkında yaptığı açıklamada: “Türkiye’deki perakende sektörünü dijitalleştirmeyi amaçlayan hedefimiz doğrultusunda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu noktada BİP Keşfet içerisine devlet kurumları ve belediyelerden sonra markalara hizmet verecek kanallarımız aracılığıyla anlık ve kesintisiz iletişim sağlayarak müşteri ve mağaza arasındaki dijital bağı kuruyoruz. Bugün, perakende sektörünü dijitalleşmek için ilk iş birliğine Bursa’nın en güçlü marketiyle başlıyoruz” diye konuştu.
“Siz nerede biz oradayız” sloganıyla Bursa’da pek çok farklı noktada bulunan firmanın, müşteri memnuniyeti için kaliteli ve güvenilir hizmetler verdiğini belirten Özhan Genel Müdürü İbrahim Özhan, BİP üzerinden müşterileriyle daha kolay ve hızlı iletişim kuracaklarını ifade etti.
Özhan her zaman ulaşılabilir olma isteğinin bu ortaklıkla beraber daha sağlam temeller üzerine oturacağının altını çizerek, “Uygulama sayesinde dostlarımız kampanyalarımızdan hemen haberdar olabilecekler. Ayrıca BİP’e özel kampanya ve sürprizlerden de yararlanabilecekler. İhtiyaç duyulan her platformda yatırımlarımız devam edecek” dedi.

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