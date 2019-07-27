Çaykara’da restoran alev alev yandı

-Gündüz görüntüsü

-Yangınla ilgili konuşan şahıs



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon'un Çaykara ilçesinde karayolu kenarında hizmet veren bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Turizm ilçesi Çaykara girişinde karayolu kenarında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren bir restoranda gece saat 24:00 tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa süre içinde alevler restoranı sardı. İtfaiye ekipleri müdahale etmesine rağmen restoran kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. (KÇ-ÖS-Y)

