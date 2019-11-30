Çaykara'da iki ahşap ev alev alev yandı İzle

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( TRABZON )- Trabzon’un Çaykara ilçesindeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor TRABZON



- Trabzon'u Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesinde bu gece 00.00 sularında çıkan yangında Asan Ailesi'ne ait iki ev yandı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının tam olarak ne şekilde çıktığı henüz tespit edilemezken, alevler, rüzgarın da etkisiyle Kadir ve Osman Asan’a ait olan ahşap evleri kısa sürede sardı. İtfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramasının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.



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