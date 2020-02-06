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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çayda traktörle mahsur kalan iki kişi halat yardımıyla kurtarıldı

Çayda traktörle mahsur kalan iki kişi halat yardımıyla kurtarıldı

-Vatandaşların ve traktörün kurtarılma anı

( MANİSA ) MANİSA

Mahsur Kaldı İş Makinesi Kamera Cep Telefonu 


- Manisa’nın Köprübaşı sınırları içerisinde bulunan Demirci Çayı’nda traktör üzerinde mahsur kalan iki vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Olay Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aşırı yağış sebebiyle su seviyesinin yükseldiği Demirci Çayı’ndan traktörle geçmeye çalışan traktör sürücüsü, yanındaki yolcusuyla birlikte akıntılı suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan traktöre ulaşan itfaiye ekipleri, iş makinesi ve karada bulunan traktörlere bağladıkları halatlarla mahsur kalan traktörü kıyıya çekerek, vatandaşları ve traktörü kurtardı. Kurtarma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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