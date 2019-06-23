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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Çayda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - DENİZLİ

Çayda mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - DENİZLİ

- İtfaiye ekiplerinin yolda ilerlemesi detayı - Olay yerinden detay - Çayda mahsur kalanların kurtarılması - Suçatı Mahallesi Muhtarı Erol Yatkın konuşmaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Acıpayam ilçesindeki Dalaman Çayı'nda balık tutarken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Suçatı Mahallesi Gediz mevkisindeki taşlardan oluşan adacıkta balık tutan Hakan (34) ve Nurettin Hüsünbeyi (49) ile Ali (44) ve oğlu Hakan Kalaycı (8), su seviyesinin yaklaşık iki metre yükselmesi sonucu mahsur kaldı.Balık tutmaya gelenlerin mahsur kaldığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Dalgıçlar, halat yardımıyla adacıkta mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan kişiler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.Suçatı Mahallesi Muhtarı Erol Yatkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayda mahsur kalanları kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Mahsur Kaldı Jandarma Karakolu Jandarma Bild Muhabir 

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