Çaycuma’da silahlar konuştu: 1 yaralı

-- Vurulan şahsın fotoğrafı



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bir şahıs pompalı tüfekle eski arkadaşının dükkanını basarak ateş açtı. Meydana gelen olayda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde yeni sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında eskiden bir husumet olan Utku G.,'nin çalıştığı dükkanına 67 YC 944 plakalı araçla gelen 28 yaşındaki Oktay E., 25 yaşındaki Mutlu E., 22 yaşındaki Ozan D. ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzamasını üzerine Oktay E. yanında getirdiği pompalı tüfek ile 24 yaşındaki Utku G.'ye ateş ederek yaraladı. Vurulan Utku G. olay anında yüzünden ve boynundan yaralanarak olduğu yere yığılıp kaldı. Olayın ardından arkadaşını vuran Oktay E.ve yanındakiler araç ile kaçtı. Çevredekilerin durumu 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisi devam eden Oktay E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgi soruşturma başlattı.

