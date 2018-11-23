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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Çaya Güfte Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı Haberi

Çaya Güfte Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı Haberi

Ödül töreninden detaylar

Yarış Urus Gesi 

-Konuşmalar
-ilk 3'e giren şiirler

( RİZE ) RİZE

- Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliği ile Doğu Karadeniz bölgesinin geçim kaynağı çayın tanıtımına yönelik ilk olarak yapılan Çay’a Güfte Yarışması'nda kazananlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap törende yapmış olduğu konuşmada, “Çay üretiminden tüketimine kadar bütün aşamalarıyla bir geleneğimiz oldu. Yarışmaya 206 şiir başvurusu geldi. Bunlardan 93 tanesi oluşturacağımız kitaba girmeye hak kazandı. Katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum” dedi.
Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce ise konuşmasında, çaya değer katan böylesine anlamlı bir yarışmayı düzenleyen Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’a teşekkürlerini sundu. Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Kırşehir Üniversitesinden Öğr. Görv. İsmail Kasap, Gazi Üniversitesinden Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Tatcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Öğr. Üyesi Dr. Ümit Hunutlu ve Prof. Dr. İhsan Safi ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Leyla İpekçi’nin seçici kurulunu oluşturduğu yarışmada, 206 eser değerlendirmeye alındı. Seçici kurulunun yaptığı derecelendirme sonucunda 'Dem' isimli eserle Karaman’dan İbrahim Şaşma birinci, Çay Güzellemesi isimli eserle Aydın’dan Saltuk Buğra Bıçak ikinci, 'Gülde Çay’ın Kokusu Var' isimli eserle Kahraman Maraş’tan Celalettin Kurt üçüncü oldu. Yarışmada 'Çayname' isimli eserle Kırşehir’den İsmail Yakıt, 'Çay Getir Usta' isimli eserle İstanbul’dan İbrahim İnal ise mansiyon ödülü aldı. Dereceye giren yarışmacılara Başkan Kasap tarafından ödülleri takdim edildi. Birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, Üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül verilirken, mansiyon almaya lâyık görülen iki esere de 500’er Türk Lirası takdim edildi.
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